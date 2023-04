Mamma influencer ha 5 figli da più uomini, l'appello del bambino di 13 anni: «Usa i preservativi, non voglio altri fratelli»

Kailyn Lowry è diventata famosa negli Stati Uniti per la sua partecipazione al programma televisivo Teen Mom - mamma adolescente - e chi meglio di lei per partecipare? La donna ha 31 anni e ha 5 figli, avuti da tre relazioni diverse. Dopo la sua partecipazione al programma, è diventata una vera e propria star sui social e spesso è ospite in televisione o in alcuni podcast. E proprio in un programma televisivo ha raccontato quanto accaduto tra le mura di casa e la strana richiesta di suo figlio Isaac, il maggiore, di 13 anni.

La donna ha da poco dato alla luce il suo quinto figlio con il fidanzato Elijah, e Isaac il figlio maggiore è nato dalla precedente relazione con l'ex fidanzato con il quale partecipò al programma 16 & Pregnant, ma il loro amore è finito poco dopo. E in breve tempo sono arrivati anche Lincoln, Lux e Creed srrivati dai suoi ex mariti Javi Marroquin e Chris Lopez.

Ma a riaccendere i riflettori sulla donna, che su Instagram conta più di 4 milioni di follower, è stato lo strano appello lanciato dal ragazzino. Secondo quanto raccontato dalla donna, infatti, il 13enne avrebbe notato dei sex toys sul balcone di casa e da lì, arriva la richiesta disperata alla mamma.

«Mi sono scordata dei vibratori sul balcone - ammette Kaylin - e Isaac che non è stupido ha deciso di lasciarmi un post-it sul tavolo, prima di andare a scuola. Metti via i portachiavi sul balcone, mi ha scritto e ancora mi chiedo il perché li abbia chiamati così... poi ha proseguito: Usa il preservativo, prima di ritrovarti con un altro bambino. Non voglio altri fratelli».

Per quanto la donna sia popolare negli Stati Uniti, le sue dichiarazioni hanno diviso i suoi fan. Mentre c'è chi ha considerato l'accaduto molto divertente, c'è chi ha criticato la giovane madre per come si sta comportando con i suoi figli. «Lasciare i sex toys per casa non è certo una cosa da fare, soprattutto con un ragazzino di 13 anni», ha scritto un utente indignato. «Tuo figlio ha ragione, dovresti iniziare a usare gli anticoncezionali», le fa eco un'altra fan. Chissà se la donna avrà dato ascolto al figlio e ai fan...