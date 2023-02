Mandrake, chi è il comico star di TikTok: «A 38 anni ho lasciato il lavoro per dedicarmi ai social, ora sono felice»

Da impiegato a star di TikTok. È la storia di Giuseppe Ninno, conosciuto dai suoi (quasi) 2 milioni di follower come Mandrake. Classe 1984, il content creator in un anno e mezzo è riuscito a posizionarsi bene nella categoria comedy, una delle più gettonate sulla piattaforma, raggiungendo così il terzo posto nella classifica HypeAuditor dei tiktoker italiani, dietro nomi come Khaby Lame, il tiktoker più seguito al mondo.

Un successo senza fine quello di Mandrake, che ha lasciato il suo lavoro nel brindisino per dedicarsi totalmente al mondo dei social e alla creazione dei contenuti: «Ovviamente TikTok è solo il punto di partenza, adesso faccio anche altro a partire dagli eventi», ha confessato a FanPage.

Il tiktoker da mezzo milione di follower su Instagram e 620 mila iscritti al canale Youtube ha raccontato com'è cambiata la sua vita in un anno grazie alla pubblicazione di un video diventato virale in pochissimo tempo: «La prima volta che ho aperto TikTok è stato nel giugno del 2021, quando ho pubblicato il primo video della famiglia Imbarazzi, la famiglia che racconto su TikTok».

I numeri crescevano video dopo video e Giuseppe Ninno ha deciso così di lasciare il suo lavoro di «impiegato in un’azienda che si occupa di diversi tipi di forniture» per dedicarsi totalmente alla creazione di contenuti per TikTok: «All'inizio sembrava un suicido ora invece sono contentissimo».

Mandrake (il nome d’arte deriva dello scommettitore interpretato da Gigi Proietti nel film Febbre da Cavallo), non ha paura di “fallire” o di essere dimenticato dall'algoritmo (imprevedibile) di TikTok: «Prima di lasciare il lavoro ho fatto tantissimi conti per capire se fosse davvero possibile. Io non ho 20 anni, ne ho 38. Non posso lasciarmi scappare un’occasione del genere. Forse un giorno mi stancherò anche io».