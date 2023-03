Tiktok, Mario Mario ha avviato una raccolta Gofoundme di 5 e 10 euro per il biglietto aereo del coreano Jun

Il fenomeno del web recente è quello di Mario Mario e il coreano Jun.

Mario Mario è un tiktoker napoletano che ha avviato una diretta live nella quale ha invitato a caso un coreano che chiama Jun.

Mario Mario ha avviato una campagna go found me per raccogliere i fondi necessari ad acquistare un biglietto aereo a Jun; i fan hanno contribuito con pagamenti tra i 5 e i 10 euro.

Il volo è previsto per il prossimo lunedì ma Jun pare non essere convinto a partire per Napoli.

Il coreano Jun si è lamentato del fatto che fossero previsti troppi scali aggiungendo «mi fa male la testa».

Jun e Mario Mario parlano tra loro con la voce di google traduttore, e alle volte permettono di collegarsi alle dirette anche ad alcuni utenti che conoscono l'inglese o il coreano stesso.

Mario Mario gli ha detto che andrebbe a prenderlo anche all'aeroporto di Roma dove Jun atterrerà, per poi ospitarlo a casa sua.

Ma i fan della diretta stanno ostacolando la partenza ponendo problemi sul viaggio: il coreano Jun pare aver letto che ci vuole un visto turistico, ma alcuni altri fan assicurano che è concesso restare in Italia come turista fino a 90 giorni.

Oltretutto, Mario Mario ha insegnato a Jun le canzoni neomelodiche, tra cui quelle virali di Rita De Crescenzo e Veryesasy, le quali vengono riprodotte dallo stesso Jun in diretta live su Tiktok Italia.

Jun si sarebbe anche innamorato di Mario Mario, dicendogli esplicitamente che se verrà a Napoli vuole essere ospite a casa sua, rifiutando inoltre l'offerta di Mario Mario di una compagnia femminile; lo tiktoker napoletano però non ha preferenze omosessuali.

Tutti i fan sono in attesa di scoprire se Jun arriverà a Napoli il prossimo lunedì.