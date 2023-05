«Mia sorella (e testimone) è incinta e potrebbe partorire il giorno del mio matrimonio. L'ha fatto apposta per rubarmi la scena»

Nel giorno del matrimonio, si presume che tutta l'attenzione sia concentrata sugli sposi. Ma cosa succede se la testimone, e sorella della sposa, scopre di essere incinta e che la data del parto potrebbe coincidere con quella delle nozze? È quello che è capitato a una ragazza che ha fissato il gran giorno per il 26 ottobre 2023, salvo poi scoprire della gravidanza. Anziché essere felice per il nuovo arrivo in famiglia, la futura sposa si è trovata a sfogarsi sui social, spiegando che ora vorrebbe escludere la sorella dal suo matrimonio.

L'episodio è stato raccontato sui social e riportato da un utente su Reddit.

Nello screenshot ripreso da Facebook si legge la storia della sposa furiosa: «La mia testimone ha appena annunciato di essere incinta e che la sua data prevista del parto è vicina a quella del mio matrimonio (26 ottobre 2023). Lei e suo marito hanno provato per un po' ad avere un figlio e ora dovrei sentirmi felice per loro, ma sto seriamente prendendo in considerazione di escluderla dalle nozze. Sento che lo ha fatto apposta per rubarmi la scena. L'unico problema è che è mia sorella, e i miei genitori mi hanno chiesto di spostare la data per lei. Io non ho intenzione di farlo perché abbiamo già prenotato tutto da novembre dello scorso anno. Anche il mio futuro sposo è dalla sua parte, sono io a essere melodrammatica?».

Il post ha ricevuto centinaia di commenti. «Fatti restituire la caparra e investila in un terapista», scrive un utente. «Da quello che leggo penso che i genitori abbiano sempre preferito la sorella, questo spiegherebbe il suo comportamento», dice un altro. «Come puoi pensare che lo abbia pianificato se scrivi che era da un po' che ci provava? Io sarei in estasi per mia sorella, includila nel matrimonio e tieni pronto un piano B nel caso cominci il travaglio proprio quel giorno», aggiunge un terzo. «Questa è la cosa più egoista che abbia mai letto in questo gruppo», conclude una quarta persona.