Matteo Fioravanti su OnlyFans, l'ex tronista di Uomini e Donne: «Che l'inferno abbia inizio»

Chi l'ha detto che OnlyFans può essere una fortuna solo per le donne? Matteo Fioravanti, ex tronista di Uomini e Donne, prova a sbarcare il lunario iscrivendosi alla piattaforma online più chiacchierata del momento. L'annuncio del 32enne è di poche ore fa: «Che l'inferno abbia inizio», ha scritto. Ma in molti dei suoi follower hanno criticato la scelta.

Matteo Fioravanti aveva partecipato a Uomini e Donne nel 2021, diventando in poco tempo uno dei tronisti più apprezzati per i suoi modi di fare e per la passione nei confronti di Noemi Baratto. I due sono usciti dal programma insieme, continuando la frequentazione lontano dalle telecamere. Il loro rapporto, però, si è interrotto in fretta.

Adesso il giovane prova ad attirare di nuovo l'attenzione su di sé iscrivendosi a OnlyFans. «Come ve lo devo dire che faccio sul serio?», scrive l'ex tronista, il cui abbonamento costa 14,99 dollari al mese. Ma la nuova avventura non è piaciuta a tanti dei suoi follower.

«Il problema non è quello che hai deciso di fare della tua vita, sono fatti tuoi, il problema è che ti sei presentato come padre Pio e invece...», gli fa notare un utente. «Facevi il timidone e adesso... guardati», scrive un altro. Ma c'è anche chi lo difende: «C’è ancora gente che nel 2023 giudica cosa fanno gli altri con il proprio corpo...».