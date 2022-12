Mirea Flavia Stellato tra post virali e scioglilingua: «Impariamo a gestire gli attacchi di panico»

Dagli scioglilingua a tema ai consigli su come gestire gli attacchi di panico. L’attrice e influencer napoletana Mirea Flavia Stellato con i suoi post e le storie su Instagram è diventata popolarissima. Attraverso il suo canale ig (128mila followers) cerca di aiutare tantissimi adolescenti, ragazzi e ragazze, particolarmente che soffrono di attacchi di panico fin dal primo lockdown. Ha 27 anni e quest’anno ha conseguito la laurea specialistica in Scienze Psicopedagogiche con la tesi “L’ansia in ambienti lavorativi”, dopo la laurea triennale in Comunicazione e Formazioni. Mirea Flavia Stellato, giornalista, attrice, influencer, speaker radiofonica, ha sofferto di attacchi di panico persino in scena e ha iniziato a studiare e indagare la questione, intervistando psicologi, e cercando di capire come gestirli. Ha raccolto le sue ricerche e i suoi confronti con gli esperti nella sua tesi di laurea e oggi, soprattutto utilizzando i social.

Non esistono identikit più o meno esposti agli attacchi di panico. Arrivano inesorabili quando non si ha la capacità di incanalare le energie e di gestire gli eventi. La vita di Mirea Flavia è felice e piena, dedicata alla formazione e alla gavetta sul campo per trasformare in lavoro quella che a 12 anni scopre essere la sua passione: il giornalismo.

A 21 anni, nella sua vita arriva l’effetto serendipity. L’incontro con Vincenzo Salemme, avvenuto al termine di una conferenza stampa, catapulta Mirea Flavia in una realtà diversa dalla strada che stava percorrendo. Inizia la sua professione di attrice, senza mai abbandonare quella di giornalista. Si è ritrovata sul set del film “Se mi lasci non vale” (2016) ed è stata ospite del programma “Troppo Giusti” (Rai 2) condotto da Marco Giusti. Poi arrivano le tournée nei principali teatri d’Italia, sempre con Salemme, con la commedia “Una festa esagerata” (2016/2017/2018) cui seguì l’omonimo film. E, ancora con Vincenzo Salemme, ha recitato nella commedia “Con tutto il cuore” (2018/2019/2020 - sospesa causa Covid) e nell’omonimo film (2021). Per due serate ha recitato nel programma in onda su Rai 2 “Salemme il Bello della Diretta”. È stata attrice e aiuto regista nella commedia “Napoletano? E famm na pizza”, portata in scena in tournée estiva dalla Compagna di Salemme.

Durante il lockdown sfrutta la sua capacità di pronunciare velocemente gli scioglilingua e diventa popolare sui social con i suoi scioglilingua a tema (storylingua). «Imparare a gestire gli attacchi di panico e coltivare le proprie passioni si può. Bisogna capire come agire e interagire con se stessi, ascoltandosi con attenzione», racconta Mirea Flavia.