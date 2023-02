La modella e la trasformazione da oltre 90mila euro: «Nel mio corpo 3 chili di silicone, ora voglio ingrandire il seno»

La modella Kitty Ink è molto conosciuta in Inghilterra ma anche sui social e questo perché il suo aspetto non passa di certo inosservato. Kitty infatti, oltre ad essere molto tatuata, si è sottoposta a moltissimi interventi chirurgici che hanno stravolto il suo fisico e il suo volto: si è infatti, rifatta il seno, il lato B e gran parte del viso. In una recente intervista a Daily Star ha raccontato come si sente in questo periodo della sua vita.

Nella sua intervista a Daily Star, Kitty Ink ha rivelato: «All'interno del mio corpo ho in totale tre chili di silicone. Per tutti gli interventi chirurgici a cui mi sono sottoposta, ho speso più di 80.000 sterline ma lo rifarei. La prossima operazione a cui mi sottoporrò sarà per ingrandire ancora il mio seno perché voglio che sia ancora più esplosivo di quanto non lo sia adesso. Comunque l'operazione che fino ad ora ho preferito fare, è stata quella per ingrandire il mio lato B: finalmente ho un sedere come si deve e questo mi rende molto felice. Non potrei più vivere senza».

Kitty Ink è molto faomsa sui social e proprio per questo è spesso oggetto di critiche da parte degli hater che non capiscono il senso di tutte queste operazioni. La modella ha raccontato a Daily Star: «A me non interessano i commenti di persone che nemmeno conosco, mi fanno ridere. La parte che tutti mi criticano è la mia bocca, mi dicono: ma riesci a baciare con quelle labbra? I miei genitori sono morti molto tempo fa e sono sicura che non approverebbero per nulla il mio aspetto».