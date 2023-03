Nonna di 62 anni sposata con un 26enne, ora vogliono un figlio: «Ma su TikTok dicono che sono troppo vecchia»

Lei ha 62 anni e sette figli, suo marito di anni ne ha 26, e diventare padre è il sogno della sua vita. La coppia, sposata da quasi due anni, è pronta a prendere in considerazione le strade della maternità surrogata o dell'adozione per realizzare il desiderio di un figlio, ma si sta scontrando con gli attacchi di quanti considerano la donna troppo anziana per fare da madre a un neonato.

La storia d'amore tra la nonna Cheryl McGregor e il marito Quran McCain è cominciata nel 2020 in Georgia, Stati Uniti. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2012 nel fast-food gestito da uno dei figli della donna nel quale lavoravano entrambi. All'epoca Quran aveva solo 15 anni. L'amore è sbocciato nel 2020, coronato dal matrimonio nel settembre del 2021. I due sono diventati popolari su Instagram e TikTok, dove sono tanti i followers incuriositi dal loro rapporto che riesce a guardare oltre la differenza d'età. La coppia ha anche aperto un profilo su OnlyFans, la piattaforma di intrattenimento per adulti, dove fanno affari mostrando i piedi di Cheryl.

La coppia ha un enorme seguito di oltre tre milioni di follower su TikTok e ha rivelato di aver dovuto combattere contro i pregiudizi delle rispettive famiglie, che hanno pensato a uno scherzo quando hanno annunciato la loro relazione. Ora si trova a ribattere anche a quanti ritengono che Cheryl sia troppo anziana per diventare di nuovo madre: «Dicono che solo a causa della mia età non posso prendermi cura di un bambino - ha spiegato la donna in un'intervista al programma televisivo This Morning - Ma ho più energia della metà dei giovani che si prendono cura dei bambini e non vedo dove sia il problema». Anche Quran ha commentato: «Continueremo a vivere le nostre vite perché siamo felici, siamo molto felici, questo è un matrimonio sano e felice, stiamo cercando di creare la nostra famiglia e questo è tutto ciò che vogliamo».