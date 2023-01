Nonna regina del fitness riceve messaggi hot sui social: «Per me l'età è solo un numero»

Lesley Maxwell è la nonna più famosa dei social, e questo perché è la regina del fitness. Sul suo profilo Instagram conta più di 100.000 follower e tutti la seguono perché spiega come allenarsi e mantenersi in forma anche a una certa età. La donna infatti, che ha 64 anni, mostra un fisico scultoreo tanto che dice che anche i ragazzi e gli uomini più giovani tentano di avvicinarla con messaggi piccanti.

Sul proprio profilo Instagram Lesley Maxwell condivide scatti piccanti e sexy che la mostrano con abiti succinti o in bikini. La nonna attira anche i più giovani tanto che dice che riceve moltissimi messaggi da ragazzi che le scrivono complimenti o dicono di ammirarla. Lesley ha svelato che per lei l'età non è assolutamente un problema anche se allo stesso tempo rivela che è una calamita per casi umani.

Lesley Maxwell sul proprio profilo Instagram, tra una storia e l'altra, racconta lo stile di vita che segue per tenersi così in forma: «Mangio di tutto ma in modo sano ed equilibrato, mi alleno regolarmente e cerco sempre di ascoltare il mio corpo, senza mai forzarlo. È questo il mio segreto».