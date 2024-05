Nonna Lillian a 94 anni è la nuova star di TikTok: ha più follower di Kim Kardashian. Ma l'ultimo post (dall'ospedale) fa paura

Lillian Droniak è la nonna 94enne che sta letteralmente spopolando su TikTok, i suoi video collezionano milioni di visualizzazioni e il suo profilo conta più di 13 milioni di follower: è più seguita di Kim Kardashian e dell'attrice Bella Thorne. Ma perché la nonnina di Shelton, nel Connecticut, che sul social del momento si fa chiamare "Grandma Droniak", piace così tanto? Semplice: perché è spontanea, non utilizza filtri o non modifica i video e, poi, è davvero divertente. In uno degli ultimi video pubblicati ha, però, fatto preoccupare i follower e il motivo è presto detto.

Lillian Droniak su TikTok

Lillian Droniak è seguitissima dagli utenti TikTok di tutto il mondo e gli adolescenti la adorano, si può dire che sia diventata la nonna un po' di tutti. In uno degli ultimi post pubblicati, tuttavia, ha fatto un po' preoccupare i suoi fan perché si è ripresa da un letto d'ospedale spiegando di essersi rotta una gamba ma, allo stesso tempo, tranquillizzando tutti scrivendo: «Non preoccupatevi sono ancora in forze. Non vi libererete di me così facilmente, sono indistruttibile. Ho solo 94 anni e davanti a me ho ancora tanto tempo. Vi amo». I commenti comparsi sotto al video sono più di 20.000 e in tantissimi hanno scritto messaggi di pronta guarigione a Lillian.

La nonnina è molto più apprezzata di star come Kim Kardashian che conta 9.7 milioni di follower o Bella Thorne che vanta 5.6 milioni di seguaci.

@grandma_droniak i fell and broke my leg but im still slaying ♬ original sound - grandma_droniak

I video virali di Lillian

Uno dei video che i fan di Lillian Droniak hanno più apprezzato è sicuramente quello in cui spiega le "red flag" ovvero i campanelli d'allarme, in un uomo che, però, adatta alla sua età.

La nonna dice: «Se non mi tiene la porta quando salgo in macchina; se non gli piace giocare al bingo; se non mi conserva la zuppa e se mente sulla sua altezza».