OnlyFans, maestra lascia l'asilo e diventa modella: «Ora ho più tempo per me e per la mia salute mentale»

«Creo contenuti per OnlyFans tutti i giorni. Grazie a questo lavoro ho più tempo per me e per la mia salute mentale». Sono le parole di Danielle Zevala, ex maestra di asilo che ha cambiato totalmente vita e professione. E anche nome: su Onlyfans si fa chiamare Devi Thikk. La donna ora si dedica solamente alla creazione di filmati per la piattaforma dalla quale riesce a guadagnare una buona somma di denaro per vivere.

Danielle Zevala ha 36 anni e vive a New Orleans negli Stati Uniti. Insegnava alla scuola materna ed era sempre a contatto con i bambini. Il suo lavoro le piaceva molto ma allo stesso tempo le procurava un livello di stress altissimo, la donna seguiva anche un programma di terapia proprio per alleviare la tensione.

Ai microfoni di Insider Danielle ha raccontato che solitamente crea i propri contenuti video da sola ma a volte si fa aiutare anche da alcuni amici. Su OnlyFans carica almeno cinque video al mese.

Danielle ha quindi deciso che voleva cambiare vita ed ha cominciato a produrre contenuti per la piattaforma di OnlyFans. «Con questo lavoro mi sento davvero me stessa e riesco ad esprimermi come meglio mi piace. Per creare video e contenuti lavoro circa 20 ore alla settimana, all'asilo erano 40».