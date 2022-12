OnlyFans, il dramma della mamma sexy: «Non posso nemmeno fare la spesa che gli uomini mi chiedono il numero»

Bonnie Slayed pentita della scelta sexy su Onlyfans? La giovane mamma di Glasgow, è anche una creator di OnlyFans. La ragazza, che è sposata con il marito Tommy, non si nasconde e nemmeno si vergogna del suo lavoro, ma recentemente ha dichiarato a Daily Star che non può nemmeno fare la spesa tranquilla, che gli uomini le chiedono il numero.

Bonnie e il marito Tommy sono sposati da diversi anni e si sono creati una bellissima famiglia: hanno infatti due bambini. I coniugi però, per dare una svolta al loro matrimonio e allo stesso tempo guadagnare e arrotondare, hanno deciso di iscriversi alla piattaforma OnlyFans. Bonnie ha spiegato che creare contenuti per il social a pagament è un vero e proprio lavoro che le ha portato molte soddisfazioni e tanti follower.

Inoltre, lei e il marito ritengono di essere in una relazione aperta. «Uomini single e sposati mi fermano al supermercato per chiedermi il numero di telefono. Una volta ho chattato per più mesi con uno di loro, ma niente di serio. Non vado con uomini che non raggiungono certe misure».

Bonnie ha poi dichiarato al Daily Star che lei e il marito Tommy vogliono anche tutelare i propri figli e per questo creano contenuti una volta che i bambini si sono addormentati.