Onlyfans, promessa dell'hockey lascia lo sport e si dà all'hard: «Volevo dare una svolta alla mia vita»

Mikayla Demaiter, 22enne di Chatham in Ontario, Canada, era una giovane promessa dell'hockey femminile ma non era più soddisfatta della propria vita: aveva bisogno di un cambiamento radicale. La canadese ha quindi deciso di sfruttare le doti che Madre Natura le ha donato e apririsi un profilo OnlyFans dove poter creare i contenuti per adulti. Ora, Mikayla è una delle modelle più seguite e anche su Instagram conta più di un milione di follower.

Mikayla Demaiter è stata soprannominata la star dell'hockey su ghiaccio più sexy del mondo ed era il portiere della squadra Bluewater Hawks nella Provincial Women's Hockey League. Ora però, la divisa e i pattini non li indossa più. La modella si è raccontata a Daily Star: «Ho detto addio all'hockey su ghiaccio, era ora di voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Non vedo l'ora di sapere cosa mi riserverà il futuro».

Sul sito per adulti OnlyFans, Mikayla ha moltissimi follower e pubblica scatti sexy ogni giorno, oltre ai contenuti video. La modella comunque, posta tantissime foto anche su Instagram dove mette in mostra le curve mozzafiato.