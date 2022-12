Paolo Fox, l'oroscopo per il 2023: ecco come sarà il nuovo anno segno per segno

Il 2023 è alle porte e Paolo Fox ha già provveduto a stilare l'oroscopo per il nuovo anno. Con il 2022 quasi alle spalle il volto noto della tv ha spiegato nel suo libro quale sarà l'andamento dei vari elementi dello zodiaco nei campi di amore, fortuna e lavoro. Ecco tutte le novità.

ARIETE

Sarà un anno in cui dominerà l'amore, a patto che sia amore vero. Alcune coppie potranno decidere di sposarsi e di coronare il loro sogno. Ma i rapporti che stanno in piedi per miracolo cadranno. Buone le stelle anche per chi cerca nuovi riferimenti sentimentali, ma dopo gennaio sarà importante ampliare il giro delle conoscenze. Favoriti i nuovi progetti sul lavoro, avrete voglia di rivincita rispetto ai problemi vissuti in passato, ma questo comporterà anche un aumento di respondabilità, soprattutto per chi ha voglia di mettersi in gioco.

TORO

L'anno inizia con qualche difficoltà ma marzo sarà un mese di netto recupero visto che ci sarà l'ingresso di Venere nel segno. Con maggio arriva un tempo nuovo che favorisce gli incontri. Per chi si vuole sposare inizia una fase decisiva. Giove inizia un bellissimo transito nel segno e i cambiamenti non tarderanno ad arrivare, anche se molto dipende dal tipo di attività che si sta svolgendo.

GEMELLI

La prima fase dell’anno riserva qualche insidia. Nel mese di febbraio le stelle saranno conflittuali e un chiarimento sarà necessario in primavera. L'amore porta buone notizie per i signle a partire da marzo, mentre chi è rimasto scottato da una precedente relazione si concentrerà su dei rapporti part time. Sul lavoro è importante non avere ansie per il futuro, anche se il desiderio di cambiare è forte sarebbe bene non fare passi avventati.

CANCRO

Febbraio porta grandi novità in amore con una Venere positiva e in Mercurio nel segno che aiuterà i cuori solitari. Il pianeta dell'amore regala emozioni sincere, sono molto favoriti i giovani che si trovano ad affrontare le prime esperienze amorose. Chi invece deve affrontare una separazione dovrebbe prestare attenzione alle pratiche burocratiche ma tra marzo e aprile arriveranno le soluzioni. Giove rimane in posizione opposta, ma non per molto. Se si è giovani e si cerca un impiego sarebbe bene cogliere al volo le opportunità che capitano. Buone prospettive per coloro che lavorano a chiamata.

LEONE

Da febbraio in poi Venere non sarà più opposta, il che rappresenta evidentemente un segnale positivo per i sentimenti. L'amore si risveglia e le coppie che si erano allontanate potranno ritrovarsi. Sarà un periodo frizzante per chi vuole vivere delle avventure, avrete l'imbarazzo della scelta. Sul lavoro ancora qualche difficoltà, non è la voglia che manca ma ci sono dei problemi a livello contrattuale che vanno risolti. Giove è dissonante e così anche se il desiderio di cambiare è forte rimane una certa incertezza per il futuro. Evitare le accelerazioni.

VERGINE

Il 2023 parte leggermente sottotono con Venere e Marte contrari che si traducono in qualche tensione di troppo in amore. Le coppie che sono insieme da molto tempo potrebbero risentire maggiormente di problemi e contrattempi che uno dei due partner, o entrambi, riversano sulla coppia. Sul lavoro il transito di Saturno sarà bilanciato da quello di Giove, prima di lasciare il certo per l’incerto è il caso di pensarci bene e non prendere decisioni avventate.

BILANCIA

Chi sta affrontando un periodo un po' fiacco in amore dovrà pazientare almeno fino a giugno quando Giove non sarà più in opposizione. In generale aumentano le opportunità di allargare la propria cerchia e questo permetterà di mettere da parte qualche problema, anche di carattere finanziario, che prima creava qualche preoccupazione. Le novità non mancheranno sul lavoro: i primi mesi dell’anno partono tra segnali positivi e le buone notizie sono in arrivo anche nel mese di maggio.

SCORPIONE

L’inizio dell’anno è un po’insidioso, è meglio evitare le complicazioni e non assumere atteggiamenti orgogliosi. Nel 2023 potrebbero esserci delle tensioni con il partner, ma nei casi in ui la situazione si è ormai esaurita sarebbe il caso di trovare il coraggio di dire basta, tagliare i rami secchi farà sentire più liberi e proiettati verso nuove persone. Avete desiderio di cambiamento sul lavoro, ma fate attenzione a non fare passi avventati. C’è in arrivo una chiamata, annuncia un nuovo contratto, ma bisogna essere prudenti.

SAGITTARIO

L'anno inizia con una grande passione già dal mese di Gennaio. Il desiderio di avventura è molto forte, c’è la possibilità che inizi una relazione “extra”, di quelle che vanno oltre il legame quotidiano. In generale c’è una rinnovata grinta che spinge ad assumere maggiori responsabilità ma anche maggiori rischi. Sul lavoro Giove inizia un bel transito portando diverse novità. Certamente molto dipende dal tipo di attività in corso, ma per chi desidera mettersi in gioco le occasioni abbonderanno.

CAPRICORNO

Da marzo Saturno sarà favorevole e subito dopo sarà seguito da un bel transito di Giove che permetterà di chiarire le cose con il partner. Cercate di essere tolleranti e di non mettere i sentimenti in sordina a causa del troppo lavoro. In ambito professionale sono possibili interessanti cambiamenti. Marte e Mercurio da agosto saranno in ottimo aspetto e questo permetterà di superare alcune difficoltà del passato.

ACQUARIO

Marte e Venere nel 2023 saranno in ottimo aspetto, anche se agitazione e insofferenza affioreranno in certi periodi dell’anno. A gennaio lasciatevi andare alla passione, sia per chi vive relazioni stabili, sia per chi vuole lasciarsi andare a qualche avventura. Sul lavoro siete in cerca di nuovi orizzonti e a tal riguardo la svolta potrebbe arrivare a giugno quando potrete mettere in cantiere nuove collaborazioni. Siate però prudenti a non fare il passo più lungo della gamba.

PESCI

Le coppie nel 2023 sono più forti del solito. Finalmente se ne vanno le preoccupazioni per quanto riguarda la sfera sentimentale e chi è solo da tempo deve iniziare a guardarsi attorno. Frizzanti le sorprese in arrivo nel mese di marzo. Sul lavoro il transito di Giove conferisce protezione, quindi potrete sfruttare la vostra creatività per far decollare un nuovo e importante progetto. A maggio potrebbe arrivare una proposta interessante.