Peter Ace «è morto», su TikTok la fake news diventa virale: il 19enne smentisce con un video. «Spero non facciate più queste cose»

La macchina dei social sa essere infernale. Stavolta del ingranaggio del meccanismo delle fake news ci è finito uno Youtuber e Tiktoker di 19 anni. Peter Ace si è visto a sua insaputa di una drammatica notizia, risultata perà falsa. Un video circolato sulle piattaforme social annunciava la sua morte a seguito di un tragico incidente. Peter Ace ha avuto un brutto incidente, anzi è morto.

Peter Ace, su Tik Tok virale la notizia della sua morte: lui smentisce

Ore dopo che la notizia della sua presunta morte ha fatto il giro del web, lo stesso influencer è stato costretto a postare un video sui suoi canali social per smentire la bufala, dimostrando a tutti di essere ancora in vita. Il 19enne tiktoker, che ha al suo attivo oltre un milione di followers, è intervenuto per fermare i numerosissimi video falsi rimbalzati sulle piattaforme che riportavano la fake news sulla sua scomparsa in seguito a un incidente.

Cosa è successo?

Ma cosa è successo davvero? Assolutamente nulla, è stato lo stesso Peter Ace a mettere fine alle voci che si rincorrevano da ore: «Nelle ultime ore sono uscite tantissime notizie in cui mi chiarano morto - spiega il ragazzo - Ora immaginate di svegliarvi aprire gli occhi e trovarvi con tutta Italia che pensa che sei morto. Mi sono arrivati migliaia di messaggi, ma non solo a me anche a mia madre e potete immaginare che non è il massimo». Ma come è partito il tam tam social della fake news? «La foto che avete visto nel montaggio dei video è di me in ospedale 3 mesi fa, quindi potete stare tranquilli altrimenti non starei qua a raccontarvelo. Mi auguro che non facciate piu' queste cose». E aggiunge: «Non mi sento in vena di fare video, ma dovevo tranquillizzarvi tutti» ha spiegato il ragazzo nel suo nuovo post, nel quale raccconta che, un video finto, montato da qualcuno senza cuore, ha fatto girare la tragica e finta notizia.

Chi è l'influnecer

Chi è Peter Ace? 19enne romano conosciuto con il nickname di Peter Ace, è un tiktoker e youtuber da milioni di follower. Il suo debutto su Youtube risale al 2015, e oggi ha oltre 500mila iscritti, ma l’influencer non ha mai reso noti in questi anni molti dettagli sulla sua vita privata. Di lui si sa veramente poco: il ragazzo non ha mai reso noto il suo vero cognome, e neanche la data di nascita. Come tutti i Gen Z, in questi video si diverte, ma parla anche di tematiche importanti: ha svelato più volte di essere stato vittima di bullismo durante l’adolescenza, e ha lanciato importanti messaggi per i suoi giovanissimi followers. E l’amore? Anche su questo non si sbilancia mai ma, in passato, non è riuscito a tenere per sé la cotta per un’altra YouTuber, Lady Giorgia, con la quale, assicura, sono solo amici.