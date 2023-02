Il presidente messicano posta la foto di un 'elfo': bufala o tutto vero? I social lo deridono

Potrebbe essere l'immagine di un elfo, una creatura esistente solo nella mitologia, quella postata dal presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador su Twitter, in cui appaiono due fotografie; quella a destra raffigura parte di un momumento di epoca preispanica, prima dell'arrivo dei conquistadores, dal sito archeologico Yucatec-Maya, a sinistra, invece è uno scatto notturno, in cui si intravede la figura umana o animale arrampicata su un albero. Gli occhi sono luminosi, forse per effetto dello scatto notturno, ma a dare valore alla fotografia è il fatto che sia la massima carica del Messico a pubblicarla.

Sembra vero

«Condivido due foto della nostra supervisione ai lavori del Treno Maya: una, scattata da un ingegnere tre giorni fa, apparentemente ad un aluxe; un altro, di Diego Prieto, di una splendida scultura preispanica a Ek Balam. Tutto è mistico» scrive il presidente del Messico, scatenando il tam tam sui social, in particolare per il termine aluxe, uno spirito mitologico che secondo la cultura Maya vive nei boschi, e ha le sembianze di un elfo.

Social lo deridono

In molti sui social hanno deriso l'affermazione presidenziale, mentre alcuni hanno fatto notare che quell'immagine era già circolata due anni fa, e si riferirebbe ad un gibbone indonesiano. In ogni caso quello scatto ha avuto una diffusione virale, vista da oltre 4,5 milioni di utenti.

Les comparto dos fotos de nuestra supervisión a las obras del Tren Maya: una, tomada por un ingeniero hace tres días, al parecer de un aluxe; otra, de Diego Prieto de una espléndida escultura prehispánica en Ek Balam. Todo es místico. pic.twitter.com/Tr5OP2EqmU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 25, 2023

López Obrador, molto legato alle culture e credenze indigene, ha dato il via ad un progetto molto ambizioso nella regione più turistica del Messica, lo Yucatan, dov'è in costruzione un treno turistico.