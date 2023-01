Professoressa di 40 anni pubblica foto su OnlyFans, la scuola lo scopre e la licenzia: «Non m'importa, ora guadagno di più»

Da professoressa di scienze a onlyfanser a 40 anni. Non è mai troppo tardi per cambiare vita, anche se l'input arriva da fuori. È il caso di Sarah Juree, una ex insegnante che ha deciso di mettere in vendita i suoi scatti sulla piattaforma online del momento, ricevendo il benservito dalla scuola dove lavorava da anni.

La donna, originaria dello stato dell'Indiana (Usa), ha raccontato la sua versione dei fatti in un'intervista al Daily Star. Sarah Juree ha spiegato di essere stata licenziata, dopo che la scuola ha scoperto il suo secondo lavoro. Ma ha detto che adesso il suo compenso è aumentato: «Guadagno oltre 9mila dollari al mese. Voglio una sicurezza finanziaria per i miei figli e per me stessa, così potrò finalmente avere un po' di tranquillità», spiega la donna, che non si pente del cambio di vita.

Nonostante fosse un'insegnante qualificata con una laurea, la mamma single di South Bend, trovava impossibile sbarcare il lunario. Così ha deciso di aiutarsi con OnlyFans, ma «il mio obiettivo non era influire negativamente sugli alunni», spiega. «Avevo un lavoro nel quale guadagnavo grazie alla mia intelligenza. Spogliandomi riesco a guadagnare da 5 a 8 volte tanto», ha aggiunto. La situazione per lei è diventata scomoda quando gli studenti hanno cominciato a chiamarla con il suo nickname, che utilizzava sul suo sito porno. Quando la storia è arrivata alle orecchie del preside, lo scorso 27 giugno, è scattato il licenziamento. Ma Sarah adesso non ci pensa più: «Spero di aumentare il mio successo nel 2023 e di trovare anche un fidanzato», ha concluso.