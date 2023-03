Quittok, su Tiktok la rivolta dei millennial: «Avevo una bella busta paga ma ero infelice»

Sono sempre di più i giovani che danno le dimissioni dal lavoro su TikTok.

L’ultima tendenza del social è #quittok: le persone filmano il proprio addio al posto fisso di lavoro.

La Bbc racconta che è partito nel 2021 quando in Regno Unito alcuni lavoratori di una catena di fast food decisero di licenziarsi in massa con lo slogan «everyone quit», e pubblicare i contenuti relativi su Tiktok, da allora i video sono diventati virali fino ad essere imitati.

Non viene più consegnata la lettera di dimissioni al capo, ma video di dimissione.

Tra le clip più visualizzate ci sono quelli di Christina Zumbo che mostra le mani che tremano nel momento che il licenziamento in diretta.

«Non avevo idea che tante persone raccontino la loro paura di lasciare il loro attuale posto di lavoro», ha raccontato Zumbo alla Bbc.

L’hashtag #quittok ha già raggiunto 38 milioni di visualizzazioni, mentre #quitmyjob è quasi a 360 milioni di visualizzazioni.