Raffreddore e mal di gola, il rimedio naturale miracoloso: «Basta dell'acqua e i chiodi di garofano, ecco come fare»

Le temperature si sono abbassate notevolmente e l'inverno è dietro l'angolo: è proprio il momento giusto (purtroppo) per beccarsi il classico raffreddore con contorno di mal di gola e, perché no, un pizzico di mal di testa. Il primo consiglio, ovviamente, è quello di coprisi bene e cercare di non prendere freddo, ma cosa si può fare quando è troppo tardi per prevenire ed è il momento di curare?

Lauren ha pubblicato un video in cui condivide un rimedio completamente naturale per mettere un freno al tedioso avanzare di raffreddore e mal di gola, un trucco dal sapore esotico dato che lo ha imparato da una signora cresciuta in Giappone.

#naturalremedieswork #naturalremediesthatwork #sorethroatremedy #clovesforladies #coldremedies #coldremedyhack ♬ original sound - Lauren Kissee @laurenkissee This seriously WORKS! I first heard of this natural remedy for sore throats and colds from a friend who had been told by an older lady raised in Japan that this was a natural remedy she grew up with and worked every time. My friend said it worked so well for her that she had to share it with me. I knew cloves were good for you but didnt know just how amazing they were for the immune system. I did my own research and tried it for myself and im here to tell you that this completely alleviated my sore throat in 30 mins! I do this 2-3x a day if my body is fighting a cold. Try it for yourself and let me know how it works! As always— never giving medical advice, just sharing my own wellness journey! #naturalremedy

La giovane mostra due chiodi di garofano ed esordisce dicendo: «Sapevate che questi piccoletti possono fermare il raffreddore e il mal di gola? Cominciamo facendoci una specie di tè».

Dopo aver messo circa 5 o chiodi di garofano nella tazza, Lauren ci versa dell'acqua bollente.

Lasciamo tutto in infusione per circa 15 minuti, spiega la ragazza, che poi passa a elencare gli aspetti positivi e i benefici di questo tipo di pianta, a cui effettivamente vengono attribuite numerose proprietà, tra cui quelle analgesiche, antinfiammatorie e antisettiche. Sembra che queste prioprietà siano legate a un composto contenuto nell'olio essenziale che si estrae dai chiodi di garofano, l'eugenolo.

Una volta passati i 15 minuti bisogna bere l'intera tazza. Ma non è finita qui, perché a quel punto di ripesca un chiodo di garofano, si mette in bocca e si mastica per un po'. La ragazza conferma: «Il gusto non è un granché, ma vi assicuro che questo metodo funziona davvero. Quando non sto bene lo faccio fino a due o tre volte al giorno, così il mio sistema immunitario si rinforza e combatte meglio la malattia».

Tra i commenti, poi, ci sono ulteriori consigli: «Se hai il mal di denti e non hai niente da usare, puoi usare il chiodo di garofano, funziona alla grande». La conferma arriva da un'assistente di un dentista: «Dopo le estrazioni usiamo una pasta a base di chiodi di garofano e il dolore se ne va all'istante».