Una ragazza sui social: «Devo scegliere tra la mia sanità mentale e mangiare. Siete dei maiali»

Una ragazza si sfoga su Tiktok sul problema della salute mentale troppo sottovalutata in Italia.

«Con un contratto a tempo indeterminato dovrei averceli i soldi per andare dalla psicologa, invece mi costa 60 euro l'ora. Devo scegliere se mangiare e pagare le bollette o andare dallo psicologo. Non m'importa se siete di destra o di sinistra, siete dei maiali».

Sono ancora troppo poche e sconosciute le convenzioni psicologiche in Italia, o forse inaccessibili anche per chi ha un reddito stabile.

Il reddito stabile in Italia è ancora mal concepito, il Governo crede ancora che una famiglia con un reddito base possa concedersi qualcosa in più di una vacanza annuale o qualche uscita ogni tanto.

La verità è che manca un supporto sostanziale verso quelli che sono i problemi molto comuni come il supporto psicologico. Pare che lo psicologo sia concesso a tutti, ma il problema sorge già da quando si vuole effettuare una prenotazione.

"Ho fatto una prenotazione a Novembre e ho ottenuto una seduta per Aprile" cita una fonte.

Un ragazzo transgender 19enne napoletano aggiunge «la mia esperienza con il supporto psicologico in quanto ragazzo transgender ha avuto alti e bassi. Sono sempre stato seguito con continuità e mai abbandonato a me stesso nel mio percorso. Purtroppo, però, trovo che ci siano ancora dei limiti nel campo della disforia di genere. Ad esempio, ho avuto qualche difficoltà ad avere la relazione psichiatrica per poter iniziare il percorso di transizione, perché la psichiatra non aveva mai avuto esperienze con un ragazzo ftm. Perciò credo che debba esserci una maggiore informazione e preparazione nel seguire persone transgender» .

La ragazza che si sfoga su TikTok Italia viene ripresa anche dall'influencer Luigi Giaretti che la ringrazia per il coraggio che ha avuto la ragazza nel fare denuncia.

Luigi Giaretti parla di una situazione che stanno vivendo molte persone in Italia, che pur avendo dei soldi non riescono a sostenere la spesa psicologica.

"Queste persone vorrebbero un aiuto dallo Stato, che però cosa fa? toglie diritti a persone come me omosessuali, che pagano le tasse e fanno tutto in regola" aggiunge l'influencer Luigi Giaretti.