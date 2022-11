Le regole per un matrimonio felice, «condividere la localizzazione e mai uscire con persone del sesso opposto»: i consigli della coppia diventano virali

Il matrimonio felice esiste? Secondo una coppia texana la ricetta perfetta esiste e alla base c'è la condivisione estrema. Hanno suscitato scalpore su TikTok Jaden e Andy McGrew dopo aver elencato "controverse" regole che hanno stabilito per il loro matrimonio, incluso il monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, della posizione reciproca. I due si sono sposati il ​​31 luglio dello scorso anno e si sono imposti dei rigorosi limiti. In un video visto da più di sette milioni di persone, la coppia texana ha condiviso le proprie regole del matrimonio felice.

Allora per prima cosa Jaden e Andy devono condividere costantemente la loro posizione su "Life360" e non «uscire mai da soli con il sesso opposto».

Matrimonio felice, le controverse regole di una coppia su TikTok

I due inoltre non hanno «segreti» e condividono «tutte le password» tra loro. Ma per loro è solo l'esperienza che li ha portati a questi diktat. «Queste sono cose su cui abbiamo concordato nella nostra relazione nel tempo e per esperienza», ha detto Jaden a Fox News. «Queste sono solo cose che funzionano per noi nella nostra attuale fase della vita, e siamo rimasti scioccati nel vedere quanto fossero considerate controverse». Jaden e Andy sono entrambi cristiani e affermano che il loro matrimonio è «radicato nella fede». Ma non è stata la religioni a spingerli a darsi queste regole. «Sebbene crediamo che il matrimonio sia l'impegno più grande che si possa prendere e vogliamo proteggere il nostro matrimonio, nessuna delle cose menzionate nel video si basa esclusivamente sulla nostra fede», ha spiegato Jaden.

Il video diventa virale

La clip è virale in pochissimo tempo e molti sono i dubbi degli utenti sulla fiducia in questa relazione. «Secondo me suona come una mancanza di fiducia», ha scritto una donna, un'altra ha detto: «Dimmi che non ti fidi l'uno dell'altro senza dirmelo». Un terzo ha scritto: «Quanto spesso controllate quella roba?». Alcuni sono andati oltre e hanno soprannominato le abitudini «tossiche». Ma c'è chi gli batte le mani affermando che anche loro hanno implementato "regole" nel proprio matrimonio. «Non è affatto strano! Io e mio marito facciamo lo stesso! Non lascia spazio all'insicurezza», ha scritto una donna. E non è la sola, un altro ha commentato: «Abbiamo le stesse regole. Non è un problema di fiducia, è un problema di sicurezza e rispetto in termini di posizione e nessun amico di genere opposto»