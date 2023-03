Rita De Crescenzo aprirà un negozio a Sharm el Sheikh

La tiktoker napoletana Rita De Crescenzo aprirà un altro negozio a Sharm el Sheikh, Egitto.

Dopo l'apertura del suo primo negozio Svergognata shop, con la quale la influencer ebbe molte critiche, Rita De Crescenzo aprirà la seconda sede a Sharm el Sheikh.

Definita da alcuni «la Jennifer Lopez napoletana», la influencer Rita De Crescenzo ha in programma un viaggio di 3 giorni sul posto per organizzare il tutto, per il mese di Aprile.

Il negozio di Rita De Crescenzo sta spopolando sul web, molti le hanno fatto visita durante il loro viaggio a Napoli, soprattutto per comprare le bocchine ovvero dei rossetti glitterati a forma di bocca.

Rita De Crescenzo aveva 12 anni quando rimase incinta di un uomo col quale si separò quasi subito dopo aver partorito il suo primo figlio.

Nel 2017 venne arrestata nell'ambito di un'inchiesta sullo spaccio di droga.

La influencer, nonostante tutto, ha cercato di redimersi e ci sta riuscendo; grazie alla piattaforma di Tiktok, e al suo ben da fare, come adottare ufficiosamente Laura La Divina, una donna transgender che prima d'ora non viveva in buone condizioni, abattendo così anche le barriere di alcuni transfobici.

Oggi molti fan le fanno i complimenti per il suo successo, alcuni seguendola a tal punto da pensare di recarsi a Sharm el Sheikh per visitare il nuovo store.