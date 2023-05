Rita De Crescenzo, bimbo in arrivo: la preghiera alla madre con Laura La Divina

La buonanotte su Tiktok la da Rita De Crescenzo con un video fatto ad un test di gravidanza; scrive «Stasera una gioia infinita, divento nonna».

Sul test c'era scritto «Incinta» e lo regge una mano con lo smalto celeste.

I fan hanno dedotto dal colore dello smalto che il test appartenesse a Raimondo e Roberta.

La tiktoker ha annunciato: «Buongiorno e pace a tutti. Sono troppo felice non vi nascondo che non ho dormito proprio dalla gioia per progettare il futuro da nonna».

I fan in delirio le fanno gli auguri cercando di capire di quale dei figli di Rita sia il bimbo in questione. Intanto la tiktoker prega sua madre e la ringrazia, insieme alla sua figlia adottiva Laura La Divina (visibilmente scossa).

Infatti la tiktoker ha in casa le urne dei propri genitori, per i quali volge una preghiera per ogni occasione; in questo caso li ringrazia e scrive su Tiktok: «Mia madre sarà contentissima per mio figlio Raimondo.

Grazie signore, quante cose belle mi stai restituendo. Sono fiera di averti conosciuta, padre» riferendosi a Dio.

Con quest'ultimo video pubblicato questa mattina su Tiktok, Rita ha confermato che il bambino che arriverà è di suo figlio Raimondo.