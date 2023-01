Shakira, lo straziante post sui social: «Anche se qualcuno ci ha traditi, dobbiamo continuare a fidarci»

Shakira saluta l'anno appena trascorso con un pensiero toccante. La cantante colombiana ha scritto un lungo post su Instagram in cui si esprime senza filtri su gioie e dolori che l'hanno toccata nel 2022 e incoraggia tutti ad andare avanti. «Anche se le nostre ferite continuano ad essere aperte in questo nuovo anno, il tempo ha le mani di un chirurgo. Anche se qualcuno ci ha traditi, dobbiamo continuare a fidarci. Di fronte al disprezzo, continua a valorizzarsi. Perché ci sono più persone buone che indecenti».

Shakira, infine, conclude speranzosa: «Più persone empatiche che indolenti. Sono meno quelli che se ne vanno e più quelli che rimangono al nostro fianco. Le nostre lacrime, non sono uno spreco, annaffiano il terreno dove nascerà il futuro e ci rendono più umani, affinché in mezzo allo strazio si possa continuare ad amare».

Il tradimento

Uno dei gossip che in estate ha tenuto con il fiato sospeso gli appassionati, è sicuramente stata la separazione di Shakira e Piqué. La cantante e il calciatore, dopo anni di relazione e due figli, hanno deciso di porre fine alla loro storia a causa di un tradimento di lui con la giovane Clara Chía Martí. Nelle ultime ore i media spagnoli stanno riportando la notizia secondo cui Shakira avrebbe scoperto il tradimento di Piqué grazie alla sua marmellata preferita.

Galeotta fu la marmellata

La cantante infatti, tiene sempre in casa alcuni barattoli e sa che sono solo per lei dato che al calciatore la marmellata non piace. La popstar si è però, resa conto che ogni volta che usciva e poi rincasava, la quantità di prodotto era calata. Secondo quanto riporta il programma televisico "Socialité" del canale spagnolo Telecinco, la colazione preferita da Clara Martí sarebbe proprio il tost con la marmellata. La cantante ora si trasferirà con i suoi bambini, Milan e Sasha in Florida dove desidera lasciarsi alle spalle tutta questa vicenda.