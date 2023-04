Frangetta tatuata sulla fronte per coprire la calvizie, ma il risultato è un disastro. Video boom su TikTok (ma sarà tutto vero?)

Quando il remedio è peggio del problema. Ne sa qualcosa Gianluca che, non contento della sua calvizie incipiente, aveva pensato (non bene, visti i risultati) di "ripristinare" l'attaccatura dei suoi capelli facendosi fare un tatuaggio permanente della frangia.

Pensava fosse un'idea brillante quella di coprire la fronte senza spendere una fortuna per il trapianto di capelli o un impianto capillare. Non è andata come si aspettava, o forse sì (visto che è un fake architettato ad arte)?

Frangia tatuata per coprire la calvizie

Il ragazzo è andato dalla tatuatrice, Maria Gina Altobelli, per farsi fare un'inchiostratura sulla fronte. Lei ha postato sui social il video dell'"intervento", in cui traccia alcuni segni sulla fronte del ragazzo realizzando realizzato uno stencil per visualizzare il motivo delle frange che lui aveva richiesto.

@gipsygtattooer Il mio cliente ha sempre sognato la frangetta ed io ho esaudito il suo desiderio 💖 ♬ Furore - Paola & Chiara

La reazione

Quando Gianluca ha visto i risultati per la prima volta allo specchio, è scoppiato a piangere. La didascalia del suo video della tatuatriec diceva: «Il mio cliente ha sempre sognato di avere la frangetta e io ho esaudito il suo desiderio». Ha messo le mani avanti: «Ovviamente ero scettica quando mi ha chiesto quel tatuaggio, ma alla fine sono molto contenta del lavoro. Ci è voluta un'ora per farlo perché tatuo da sei anni ormai, quindi sono molto veloce».

Il video e i sospetti

Il video ha collezionato qualcosa come 30 milioni di visualizzazioni su TikTok. Utenti ovviamente "scioccati". Tanto che in molti si chiedono se non sia uno scherzo... In molti infatti non abboccano e hanno sottolineato che potrebbe essere una burla. Gianluca, infatti, stava cercando di nascondere la sua risata piuttosto che piangere quando si è visto allo specchio.