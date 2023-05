Teresanna Pugliese, l'ex tronista di Uomini e Donne derubata della borsa a Milano

Teresanna Pugliese è stata derubata in un bistrot di Milano durante un incontro di lavoro. Il ladro ha preso la sua borsa.

L’influencer napoletana ha raccontato su Instagram: «Una cosa del genere non mi era mai capitata. Lo shock c’è stato proprio perché non riuscivo a gestire la dinamica. Si trattava di una borsa molto grande e di colore gialla, quindi non si spiega come sia potuto succede. Mi alzo con il panico ovviamente, l’ansia, l’agitazione. Tra una disperazione e un’altra, impanicata, la prima cosa che faccio ovviamente è bloccare le carte. Chiamano subito i carabinieri, facciamo la prima denuncia telefonicamente».

«Eravamo solo noi, a parte un tavolo alle mie spalle con un ragazzo e una ragazza. Per il resto, non c’era modo che qualcun altro potesse passare tra i tavoli, avvicinarsi e addirittura prendere la borsa senza che me ne accorgessi» ha aggiunto.

Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e donne ed ex concorrente del Grande fratello vip, ha aggiunto: «Questo Paese è terra di nessuno». L’influencer, dopo aver sporto denuncia, è rientrata a Napoli.