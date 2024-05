The Kolors, il post choc di Stash: «Ho subito un furto in casa»

Mentre l'uscita del nuovo singolo «Karma» si avvicina, una spiacevole disavventura ha coivolto Stash, frontman dei The Kolors. Molti fan avevano immediatamente notato la poca presenza del cantautore sui suoi profili social nei giorni in cui la promozione del brano sarebbe dovuta essere più serrata. La risposta è arrivata direttamente dal suo profilo Instagram dove ha raccontato di esser stato vittima di un furto in casa.

«Perdonate l'assenza proprio in questi giorni di uscita del nuovo singolo, ma ho subito un furto in casa e sto facendo tutte le denunce necessarie» così ha scritto il cantante, rassicurando i suoi fan e spigando i reali motivi della sua assenza.

«Ringrazio le forze dell'ordine che sono intervenute tempestivamente» ha continuato, accogliendo tutti gli auguri e pensieri positivi da parte delle persone che lo seguono sui social.

Insomma, che si estende oltre l'augurarsi che il singolo collezioni ottimi risultati, ma anche per far in modo che possa concludersi lo spiacevole evento che ha visto protagonista Stash e la sua famiglia.