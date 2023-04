«Amior che cos'è questo un aperitif?», Elena Giordano e Elvira Della Corte spopolano su TikTok

Elena Giordano e Elvira Della Corte sono le ragazze di «Amior che cos'è questo un aperitif?», l'audio virale di Tiktok Italia usato anche da Chiara Ferragni e Emma Marrone.

Le ragazze di Salerno hanno parlato della loro amicizia e delle loro vite in un'intervista per Il Mattino.

Alla domanda «Com'è nata la vostra amicizia?» rispondono insieme:

«La nostra amicizia è nata all'asilo, sono 20 anni che siamo amiche, anche prima di Tiktok eravamo già amiche, uscivamo insieme, dormivamo insieme, è un amicizia costante».

«Da cosa è nato il fenomeno amior che cos'è questo un aperitif? chi delle due l'ha inventato?»

Elena risponde: «Era una domenica mattina e Elvira era da me, erano le 11 abbiamo preso delle patatine, e mentre facevamo un aperitivo ci siamo registrate e dal nulla uscì fuori la frase virale».

«Che lavoro fate, lavorate insieme?»

Elvira risponde «io lavoro con mio padre, sono imprenditrice, mi occupo della gestione della contabilità e delle buste paga per il settore dei rifiuti».

Elena invece «io ho uno shop di abbigliamento online e lavoro part time al comune».

«Quali sono i prossimi progetti su tiktok?»

Rispondono insieme: «Continueremo a fare video, ci piace che le persone ci sostengono, e vorremmo crescere su tiktok. Ci piacerebbe incontrare i personaggi di Tiktok Napoli. Siamo anche state all'evento di Webboh a Milano e abbiamo conosciuto tanti vip e tiktoker».

Elena è una ragazza che ha cominciato a fare video su Tiktok mentre mangiava in maniera abbondante e calorica, avendo così molte critiche da parte dei follower.

E alla domanda posta ad Elena: «Cosa ti ha spinto a dimagrire? c'entrano i tuoi follower?»

Elena ha risposto: «I miei follower non c'entrano, altrimenti avrei dovuto cominciare tempo fa. Io già precedentemente ho fatto delle diete, non mi sentivo più bene con me stessa, mi affannavo, avevo bruciori allo stomaco, stavo male sia fisicamente che psicologicamente».

«Cosa consigli a chi fa body shaming?»

«Spesso mi hanno giudicato in maniera offensiva e non tutti sono forti come me. Certi giudizi possono creare danni psicologici gravi e forti in una persona insicura. Bisogna fare attenzione a cosa si dice» aggiunge Elena.

«Come siete arrivate a Chiara ferragni?

«Siamo rimaste scioccate da questa cosa. Quella sera ci sono arrivati migliaia di messaggi che dicevano che Chiara Ferragni avesse usato il nostro audio, poi lo ha fatto anche Emma Marrone» dicono.

«Cosa consigliate alle persone che vogliono diventare influencer?»

«Di non essere perfetti, di essere se stessi, di farsi vedere sia nel bene che nel male, solo così le persone ti seguono, non avere paura del giudizio altrui» dice Elena, mentre Elvira aggiunge «non pensare al loro giudizio, andare avanti, altrimenti non faremmo nulla».

Infine Elvira ha detto «sono soddisfatta di ciò che facciamo, siamo molto contente di continuare. Sono contenta dell'amicizia con la mia sister, e senza di lei mi sento persa. Ho avuto molte delusioni in amicizia».