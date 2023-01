Tiktoker pubblica le foto del matrimonio, i fan notano un dettaglio: «Lascia tuo marito, è un bugiardo»

Al giorno d'oggi i social sono diventati un potentissimo mezzo di comunicazione e a volte servono anche per scoprire tradimenti e magari mascherare i colpevoli. È un po' ciò che è successo alla tiktoker Heather che dopo aver pubblicato le foto e i video del suo matrimonio ha ricevuto migliaia di commenti da parte dei suoi follower: «Lascia subito tuo marito, è solo un bugiardo».

Heather e Travis si sono sposati l'11 dicembre scorso e la sposa, subito dopo le nozze, ha pubblicato le foto con gli invitati e le damigelle d'onore. In uno degli scatti con le damigelle, la ragazza che si trova affianco allo sposo, gli afferra più volte la mano anche mentre lui bacia la sposa.

Secondo i follower di Heather questo è un chiaro segnale del tradimento di lui che anche davanti a sua moglie non nasconde la presunta amante.

La tiktoker quando ha visto che i commenti continuavano ad aumentare, è stata costretta a spiegare con tanto di video ciò che era successo. «La mia damigella e mio marito Travis non si stanno dando la mano, semplicemente il ragazzo che si trovava dietro di lei l'ha spinta e per non cadere si è dovuta aggrappare a qualcuno».

Effettivamente nel video postato da Heather si vede chiaramente che la damigella (che portava tacchi molto alti), stava scivolando.