Veganuary, la battaglia per la dieta vegetale: obiettivo coinvolgere 10 milioni di persone nel 2027

Anche quest’anno il Veganuary ci riprova. La sfida dell’omonima organizzazione britannica di avvicinare migliaia di consumatori alla sperimentazione della cucina vegetale sembra non conoscere tregua. Piuttosto, invece, pare che gli obiettivi del progetto si facciano sempre più ambiziosi, mirando a coinvolgere 10 milioni di persone nel 2027.

Solo lo scorso anno più di 700.000 persone – per motivazioni che spaziano dalla salvaguardia del pianeta alla lotta al maltrattamento degli animali, fino alla tutela della salute personale – hanno aderito al progetto Veganuary. “Alcuni studi dimostrano che milioni di persone partecipano pur senza registrarsi sul sito”, si legge sul report del progetto.

La cantautrice statunitense Billie Eilish aderisce al Veganuary

L’Italia, pur non facendo direttamente parte del progetto, vi aderisce tramite la mediazione dell’organizzazione partner Essere Animali, attestandosi quinta per numero di partecipazioni nel 2022. Secondo le rilevazioni Eurispes, in Italia sarebbero circa 800.000 i vegani. Nel 2023, infatti, il 2,4% della popolazione ha dichiarato di seguire una dieta vegetale, mentre il 4,2% adotta un'alimentazione vegetariana.

Quasi il 7% della popolazione italiana, dunque, avrebbe intrapreso una dieta a base vegetale, dati che testimoniando un fenomeno in moderata crescita.

«La nostra missione è ispirare e sostenere quelli che vogliono provare la dieta vegana, guidare un cambiamento collettivo e creare un movimento di massa», sostiene l'organizzazione che annualmente coinvolge cittadini, attività commerciali, ristoranti e catene di alimentari in questo significativo cambiamento di rotta.

Con una semplice procedura online, i partecipanti hanno accesso a ricettari, menù settimanali, consigli nutrizionali e contatti in caso di necessità. Secondo i report di Veganuary, più dell’80% dei partecipanti ogni anno si dice intenzionato a ridurre significativamente il consumo di prodotti a base di carne.