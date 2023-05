Weronique Art, la bodypainter dello scudetto Napoli è virale sui social

Veronica Bottiglieri, in arte «Weronique art» è la body painter che ha stupito tutto il mondo con i suoi disegni a tema Scudetto Napoli.

Nata a Torre del Greco, classe 1991, si è dedicata all'arte del make up e del body painting durante il corso della sua vita, fino a collaborare con brand come Dolce&Gabbana, Mercedes Benz, Jeep, Alfa Romeo, Coca Cola e per il Giffoni Film Festival.

L'arte del bodypainting di Veronica ha fatto il giro del web dopo la vittoria del terzo Scudetto dello scorso 4 maggio del Napoli.

Come ha raccontato a Vesuvio live, Veronica dice: «Sono molto divertita da questa cosa. Sinceramente ho fatto lavori anche più importanti, ma di sicuro la vittoria dello Scudetto ha fatto da cassa di risonanza. Si dice che non si è profeti in patria, invece questa volta non è stato così e mi fa molto piacere. La situazione ci è sfuggita di mano e non ce l’aspettavamo.. È stata un’esperienza molto piacevole, abbiamo sfilato per le strade di Sorrento ricevendo tanti complimenti anche dai turisti presenti».

L'artista ha dipinto il corpo di Carmen Caccavale in collaborazione con il secondo artista e suo compagno di vita Sergio Eco.

L'artista si è laureata in Discipline delle arti visive della Musica e dello Spettacolo presso l’Università degli studi di Salerno.