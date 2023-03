WizzAir unknown: influencer e non a bordo per una meta sconosciuta

La compagnia low-cost WizzAir ha lanciato un concorso con il nome di #GetlostwithWizzAir: hanno partecipato influencer e persone comuni.

Intervistati da Il Mattino l'influencer napoletano Roberto De Rosa, e la influencer veneta Beatrice Asia Barutta hanno raccontato l'esperienza che stanno attualmente vivendo in quella che era "la meta sconosciuta", che poi si è rivelata essere Riyad in Arabia Saudita.

Per avere la possibilità di vincere, i candidati hanno dovuto condividere sul proprio profilo Instagram un post che li rappresenti e la loro passione per i viaggi.

Nel post taggato WizzAir con gli hashtag #GetLostwithWizz e #GetLostWIZZItaly entro il 6 marzo. «Sono state altre le edizioni che la compagnia ha promosso, questa sarebbe la seconda in Italia» racconta l'influencer napoletano Roberto De Rosa.

Con una meta sconosciuta, come hai scelto cosa portare in valigia?

«Ho avuto difficoltà a scegliere cosa portare in valigia, ma sono anche un po investigatore, ho indagato su quale sarebbe potuta essere la meta» dice l'influencer napoletano.

«Ho portato tutti top estivi» rilancia Beatrice Asia Barutta, la quale sembra aver avuto difficoltà con la valigia.

«Alcune persone sono rimaste deluse dalla meta, poi si sono ricreduti vedendo le esperienze che stiamo facendo» aggiunge Betrice Asia Barutta.

Gli influencer hanno spiegato che il concorso sarebbe stato lanciato per tutti, circa 130 sarebbero stati i posti disponibili, suddivisi tra content creators e non.

L'influencer napoletano ha risposto di aver portato con sè il suo stile napoletano e le canzoni di Mare fuori a bordo.

Inoltre, l'influencer sostiene che nel bel mezzo del deserto tutti cercavano linea per scoprire quale sarebbe stato l'esito del sorteggio dei quarti di Champions del Napoli, essendo tutti presi dal "momento scudetto".

Gli hostes di bordo invece hanno reso il viaggio super divertente con dei messaggi particolari ed ironici, soprattutto una hostess napoletana di nome Arianna, che ha anche utilizzato il famoso dialetto campano all'altoparlante di bordo.

I viaggiatori hanno avuto dai 10 giorni alle 48 ore di preavviso prima di sapere che sarebbero partiti alla volta di una meta sconosciuta.

La notizia di #Getlostwithwizzair, resa virale ormai su Tiktok, ha permesso di far conoscere l'iniziativa ad un pubblico più vasto, che probabilmente si terrà informato per partecipare alla prossima edizione.