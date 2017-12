La videoricetta del salame dolce-piccante al pan di zenzero: il segreto è il cuore

Sabato 23 Dicembre 2017, 17:27 - Ultimo aggiornamento: 22 Dicembre, 19:52

E' il primo dolce che ha imparato e non si fida delle dosi di nessuno. Se non pratica un cuore al centro tra gli ingredienti secchi non viene bene neppure con i grammi giusti «perchè il segreto è l'amore». La ventisettenne Maria Criscuolo è entrata a far parte della famiglia di BurgerItaly, a via Cilea a Napoli, per caso da avventrice mentre addentava un panino tre anni fa, e non volevano assumerla per via di una scollatura di troppo. Ora è una di famiglia anche per l'esigente Manuela Quadrino, la socia di maggioranza del locale che sta per aprire un punto a Milano in zona Isola Garibaldi, sfidando il McDonald's con il "fast food slow" di qualità. Maria si occupa di tutti i dolci del pub. «Li realizzo come a casa - spiega - e di solito a fine serata quando tutti i dipendenti si riuniscono con i capi in estenuanti riunioni sui gusti dei clienti e sulla scelta dei prodotti o sulla stagionalità dei ripieni dei panini. Allora ho un buon motivo per fare con gli zuccheri» ironizza. Il suo salame di cioccolato nel video del Mattino è nato dall'esigenza di convincere la sua migliore amica, recalcitrante agli zuccheri, ad assaggiare un suo dolce. Così l'ha reso leggermente piccante, ha aggiunto sapidità con il sale grosso che ben si sposa con il cacao amaro e una dose abbondante di burro e pan zenzero.200 gr zucchero250 cacao amaro250 gr zucchero velo600 gr di burro fusoun pizzico di sale grossobiscotti e frutta secca avanzati e sbriciolati q.b.Amalgamare tutti gli ingredientiRiporre 3 ore in frigo