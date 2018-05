Capri, lo chef Amitrano inaugura il privé che incanta la clientela internazionale

Domenica 13 Maggio 2018, 10:47 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 10:47

CAPRI - È stato inaugurato ieri sera un nuovo corner dedicato alla gastronomia e alla convivialitá che esprime i sapori e le atmosfere più ricercate dell'isola azzurra. Si tratta del Gennaro Amitrano privé. Un vera chicca dedicata al gusto per offrire uno spazio in più ai selezionatissimi 20 posti dell’omonimo ristorante situato accanto. Amitrano, forte del suo primo posto in classifica su tripadvisor a Capri, si fa ambasciatore di una cucina fatta di sapori autentici che rispecchiano le fragranze del mare e della nostra ricca terra, un vero e proprio laboratorio del gusto.L’angolo privé, nato ieri sera, offrirá un nuovo spazio per far incontrare i tanti clienti del ristorante, moltissimi gli stranieri, disposti ad aspettare a volte anche un’ora pur di degustare le prelibatezze del giovane chef. L’angolo per la sua eleganza e semplicità, proprio nel centro storico antico di Capri, in via l’Abate, a due passi dalla Piazzetta, tra volte a botte e a crociera e pareti bianche, aveva giá raggiunto la fama sui social di “Aperivicolo”. È stato così che Amitrano ha pensato di crearvi una sezione privé del suo elegantissimo ristorante, molto amato dalla clientela internazionale.Tra i tanti clienti ad affollare giá nella prima sera d’inaugurazione lo spazio vi erano russi, svizzeri, tedeschi ed anche tanti sudamericani. Il segreto di Amitrano, che riesce a far innamorare dei suoi sapori tutti gli stranieri, é nella semplicità e buon cibo, condito da una ricerca sui prodotti freschi di stagione, espressione della terra delle sirene. In questo periodo tra le specialità dello chef in menu troviamo infatti il carpaccio di gamberi viola con burrata, lenticchie e tartufo nero, ed anche lo spaghetto, aglio, olio, peperoncino e cacao, oppure il rombo con piselli agretti e pop corn, tra i dessert la tartellette con limone, caffè e pepe. Molto gradito anche il menu degustazione per una cena leggera, in cui lo chef offre una selezione di 5/7 portate. Il nuovo corner privé si presenta così come un’occasione in più per degustare in convivialitá e piacere una cucina delicata e vivace e vivere un’esperienza che ha sicuramente qualcosa in più di una semplice cena.