European Beer Market, la festa della birra prende vita a Fuorigrotta

Giovedì 24 Maggio 2018, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 12:48

Bionde, scure, rosse, affascinano e conquistano, deliziando anche i più esigenti. Leggendo vien facile pensare alle belle donne ma in queste caso, nelle sue tante versioni, la regina assoluta del nostro disquisire è la birra. Bevanda estiva per eccellenza, grazie a leggerezza e a quell’indescrivibile sensazione di freschezza che è il nettare al luppolo è capace di donare fin dal primo sorso. E per chi ama spillare l'appuntamento da segnare è quello dal 31 maggio al 3 giugno. European Beer Market, a Piazzale Tecchio, ingresso gratuito.Un vero e proprio mercato itinerante dedicato alla birra internazionale, otto stand personalizzati per ogni paese d'origine. E ovviamente protagoniste saranno le birre più note proveniente da Irlanda, America, Francia, Germania, Belgio, Inghilterra, Repubblica Ceca, e Italia con la presenza dei maestri birrai locali.Bere birra, ovviamente, adrà a braccetto con mangiare il meglio del food da strada. Spazio anche alle conoscenze tecniche sui processi produttivi della bevanda, i tipi di spillatura, la scelta dei bicchieri, l'abbinamente con i cibi. 500 i posti a sedere e l'evento sarà perfetto per dare il benvenuto all'estate.