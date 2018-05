Il gelato Gay Odin compie 15 anni: ode al cioccolato e ai gusti dell'infanzia

Martedì 22 Maggio 2018, 20:25 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 20:25

Gay Odin festeggia 15 anni gelato. Artigianale, di alta qualità e con una passione speciale per il cioccolato. Gay Odin è la storica fabbrica di cioccolato nata a Napoli alla fine dell’Ottocento e ancora oggi un’icona di eccellenza italiana. La sede di via Vetriera del 1922, ancora in attività, è un vero e proprio museo di impresa, con i macchinari d’epoca in funzione e tante mani sapienti all’opera che lavorano come una volta il cioccolato. Da questa secolare esperienza nasce il gelato Gay Odin che è essenzialmente un’ode al cioccolato e ai gusti di una volta: creme classiche come la nocciola, il pistacchio, la zuppa inglese, la mandorla e poi le tante declinazioni del cioccolato al gusto zenzero, peperoncino, caffè, rhum e cannella. Un cult sono le versioni gelato dei celebri cioccolatini Gay Odin che hanno fatto la storia della cioccolateria: Noci, Ghianda, Foresta, Cremino e Wafer. Da quindici anni il gelato Gay Odin è un mondo di sensazioni che rievoca il gelato buono dell’infanzia, naturale, genuino.Nella lavorazione e nella selezione delle materie prime risiede il segreto e il successo della storica fabbrica dove il cioccolato viene tostato dolcemente a legna, a basse temperature, per mantenere inalterati i principi nutritivi e le proprietà organolettiche della fava di cacao. In laboratorio entrano solo ingredienti ricercati e di alta qualità come le nocciole di Giffoni, le noci di Sorrento e le mandorle pugliesi ai quali vanno ad aggiungersi le profumate scorzette d’arancia, lavorate a mano, realizzate con le arance provenienti dai giardini che circondano l’azienda. Ogni gelato viene preparato con passione da esperti artigiani del gusto per garantire al consumatore un prodotto sano e genuino ideale da consumare come sostituto della pausa pranzo o spuntino durante le calde giornate estive.