Napoli protagonista da McDonald's: da Cupiello i cornetti per colazione in McCafé

Lunedì 26 Febbraio 2018, 16:14 - Ultimo aggiornamento: 26-02-2018 16:14

McDonald’s si servirà anche dei cornetti Cupiello per celebrare la sua colazione all’italiana: per una settimana, dal 26 febbraio al 4 marzo, nei 320 McCafé di tutto il Paese si potrà infatti gustare la tipica colazione Made in Italy a solo 1 euro.Si conferma così ancora una volta il sodalizio, iniziato nel 2003, tra McDonald’s e Cupiello, azienda napoletana, da cui la catena di ristorazione acquista ogni anno decine di milioni di cornetti per permettere ai suoi clienti, fa sapere la catena di fast food, «di riscoprire la bontà e la genuinità dell’alta pasticceria italiana di qualità».È proprio il cornetto, in questo caso, uno dei simboli per eccellenza della perfetta colazione all’italiana, il momento preferito da 8 italiani su 10 (81,7%) secondo un’indagine dell’ISTAT. Momento celebrato con questa speciale iniziativa, che segue il grande successo di Caffedì, con cui McDonald’s ha regalato 1,6 milioni di tazzine di caffè a migliaia di italiani.Con questa iniziativa McDonald’s intende premiare i suoi clienti più fedeli, ma anche dare a chi ancora non lo è la possibilità di assaggiare la sua offerta per la colazione. Nei sette giorni dell’iniziativa l’azienda stima infatti di vendere 60.000 colazioni.