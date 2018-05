Napoli, gli aspiranti chef dell’istituto alberghiero Esposito Ferraioli a La prova del cuoco

Mercoledì 16 Maggio 2018, 20:27 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 20:27

Appuntamento con La prova del cuoco per gli aspiranti chef dell’istituto Alberghiero “Antonio Esposito Ferraioli” di Napoli diretto dalla preside Rita Pagano.Ospiti di Antonella Clerici circa 50 alunni delle classi prime, sezioni F, G e H, della 2 B e della 4 F Eno, accompagnati dai docenti Antonietta Paresce, Annunziata Mosca, Paolo Guarino Mariarosaria Esposito e Mirella Giliberti.«Lo show cooking della Clerici è senz’altro tra i più apprezzati e seguiti in assoluto - sottolinea la dirigente scolastica dell’istituto partenopeo -, ed esserci, assistere a tutte le fasi della trasmissione, dall’allestimento alla preparazione dei piatti è stata senz’altro un’esperienza entusiasmante ma anche formativa per i ragazzi di una scuola come la nostra che da sempre affianca la didattica intra moenia all’apprendimento non formale».