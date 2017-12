Pizza napoletana patrimonio dell'Unesco, festa a Nocera Inferiore

Domenica 24 Dicembre 2017, 10:56 - Ultimo aggiornamento: 23 Dicembre, 20:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Nocera Inferiore si festeggia la consacrazione della pizza napoletana come patrimonio dellìUnesco."Quale migliore modo per festeggiare la proclamazione della pizza e dell'arte del pizzaiuolo patrimonio dell'umanità, se non attraverso dei laboratori di pizza stg?". Esordisce così Aldo Severino, vice presidente vicario della Confesercenti Provinciale Salerno e presidente zonale di Angri, che con l'evento tenutosi nel pomeriggio di venerdì 22 dicembre presso la pizzeria "'O Sarracin" del maestro Angioletto Tramontano,ha aperto i festeggiamenti per questo importante riconoscimento."Questo è solo il primo passo per la realizzazione di numerosi progetti in cantiere che culmineranno all'inizio del 2018 con un grande evento ricco di ospiti e importanti novità, tra cui la creazione di una filiera alla quale tutte le pizzerie della nostra provincia potranno aderire" ha affermato il presidente Severino. Il progetto prevede l'attribuzione di un marchio che darà la possibilità ad ogni maestro pizzaiolo di valorizzare la proprià arte attraverso l'utilizzo di prodotti di altissima qualità che sono il vanto della nostra regione, partendo da pomodoro e mozzarella."Da anni siamo presenti sul territorio con i laboratori di pizza STG, punto di riferimento per molti giovani che vogliono specializzarsi o intraprendere il mestiere di pizzaiolo - prosegue entusiasta Severino - Già dall'inizio del nuovo anno, avvieremo dei corsi professionali per pizzaiolo con il conseguimento della qualifica regionale che è requisito indispensabile per l'apertura di un'attività, oltre che per diventare dei pizzaioli professionisti".Intato venerdì 22 dicembre presso la pizzeria del maestro Angioletto Tramontano si è anche concluso l'ultimo laboratorio di pizza STG del 2017 con la consegna degli attestati ai provetti pizzaioli.