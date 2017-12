Il sushi made in Sorrento irrompe con il limone

Venerdì 29 Dicembre 2017, 10:29 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 11:08

Il 2018 porta con sé tante novità, soprattutto in cucina, con un avvicinamento di culture culinarie distanti mille miglia tra loro. Un esempio è il Lemon roll, lo speciality roll realizzato da Misaki Sorrento, un omaggio alla Costiera sorrentina e al suo prodotto più emblematico: il limone di Sorrento Igp, noto anche come limone Massese o come Ovale di Sorrento, ricco di oli essenziali e dall'aroma inconfondibile.Il nuovo piatto combina gamberi freschi, salmone e limone di Sorrento Igp: sia per la salsa che in zeste per completare il piatto. L'ovale sorrentino offre una dimensione nuova, più viva, a un piatto, il roll, che nasce su certezze e aspettative gustative note da sempre. Giappone e Sorrento si fondono in un unico piatto fatto di sapori autentici, profumi memorabili ed estetica minimalista. Non un azzardo ma uno studio e una piena conoscenza della cucina nipponica e degli ingredienti del territorio per un piatto decisamente fusion e glocal. Un'esplosione di mare e di territori che si uniscono attraverso la capacità creativa della buona cucina. Il Lemon roll è dunque un esperimento riuscito di contaminazione cultural-gastronomica.