Sarà la designer libanese Lina Ghotmeh a realizzare il Serpentine Pavilion in mostra da giugno a ottobre 2023 a Kensington Gardens, nel cuore di Londra, tra gli eventi dell’architettura contemporanea più attesi del mondo. Nata nel 1980 a Beirut, anni in cui la Capitale del Paese dei cedri è stata dilaniata dalla guerra civile, Lina Ghotmeh è una delle figure più importanti del panorama architettonico tra Nord Africa e Medio Oriente: non a caso è la seconda designer araba, dopo l’archistar irachena Zaha Hadid, a essere chiamata per il Serpentine Pavilion, giunto all’edizione numero 22 e realizzato dalla Serpentine Gallery. La creativa libanese dice di essersi ispirata da un lato a Mary Poppins, dall’altro a ridurre al minimo l’utilizzo di materiali in carbonio per un’opera più ecosostenibile possibile. À Table, è il titolo. Al momento in cui è stato svelato il progetto c’è chi lo ha definito un baldacchino, mentre lei stessa ha dichiarato che è più simile alle capanne del popolo Dogon in Mali. Chi frequenta Hyde Park, dove sorge ogni anno il Serpentine Pavilion, vi può leggere, mangiare o incontrare persone. Lo studio di Lina Ghotmeh, a Parigi, realizza opere in tutto il mondo. La commessa londinese è la consacrazione al livello internazionale.