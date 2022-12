È stata appena premiata agli European Institute of Innovation and Technology (Eit) Awards del 2022 come una delle migliori fra gli imprenditori e le imprenditrici europee. Merito delle sue pale eoliche, fabbricate dalla Act Blade, che arrivano ad essere anche un terzo più leggere di quelle tradizionali. Lei, Sabrina Malpede, co-fondatrice e ceo di Act Blade, è nata in Campania, a Pomigliano d’Arco ma vive, da tempo ormai, a Glasgow, in Scozia. La sua startup ha già prodotto alcuni prototipi in Gran Bretagna, ce ne sono cinque in funzione proprio a Glasgow, ma sarà l’anno che comincia quello di svolta. Lo farà per altro dall’Italia, spostando le operazioni a Brindisi. Ai trasferimenti Malpede pare essere abituata. Dopo la laurea, nel 1997, in Ingegneria aeronautica all’università Federico II di Napoli, si è trasferita in Scozia dove ha conseguito un PhD, dottorato di ricerca, in Ingegneria aerospaziale all’università di Glasgow, nel 2001. Subito dopo, ha iniziato ad interrogarsi sulla sua futura carriera: accademica o imprenditoriale? Proprio durante gli ultimi mesi del dottorato, ha seguito un corso serale per stimolare e supportare dottorandi in materie scientifiche a dare vita a startup di natura tecnologica. Ha capito, dunque, che per lei era più interessante provare a creare una sua impresa. Abbandonata nel 2003 la carriera accademica, ha acquisito nuove competenze, principalmente di natura economica ed amministrativa, per portare avanti la sua prima startup, Smar Azure, società nata nel 2001 e che opera, ancora oggi, nel campo della progettazione di armi velici. Nel 2015, poi, insieme a due colleghi, ha dato vita ad Act Blade, la società delle pale eoliche con una tecnologia ispirata alle vele della Coppa America.