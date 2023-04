L'arrivo della primavera è sinonimo di «oddio come sono ridotta, e adesso?». Lo sapete, vi dovete mettere a dieta, dovete camminare e fare un po’ di sana attività fisica quotidiana e soprattutto dovete idratarvi bevendo acqua. Se poi la remise en forme deve essere un po’ più drastica dovete armarvi di santa pazienza e cercare di mitigare, se non proprio sconfiggere, in un paio di mesi cellulite, smagliature e discromie dell’epidermide. Tanti i trattamenti d’urto da salone o da medicina estetica che promettono miracoli, ma anche i metodi da attuare in casa aiutano a perdere centimetri, a rassodare e a ridurre il tessuto adiposo.

STIMOLAZIONE

Tra i trattamenti più in voga c’è la carbossiterapia che consiste nell’infiltrazione di un gas medicale, l’anidride carbonica, al livello del derma, ossia in quel sottilissimo tessuto tra la cute e il sottocute, a cui spesso viene associata l’ossigenoterapia, con l’ossigeno che viene infiltrato più in profondità. La carbossiterapia viene effettuata con l’intento di stimolare il funzionamento del circolo venoso superficiale, promuovendo una miglior continenza e una maggior capacità di drenare i liquidi in eccesso. L’ossigenoterapia, invece, promuove la graduale riduzione del grasso sottocutaneo in eccesso, con una azione progressiva seduta dopo seduta. A casa le bende sono un ottimo alleato. Rougj propone il Trattamento Urto anticellulite (82 €), che consiste in bende monouso imbevute di una soluzione ricca di attivi dalle proprietà drenanti e snellenti, che esercitano un’azione lipolitica sulle gambe, riducendo gli inestetismi. Contengono caffeina e Scopariane, una nuova molecola che agisce contemporaneamente su adipogenesi, lipogenesi e lipolisi.

DIFFICOLTÀ

Antiestetiche e difficili da trattare, le smagliature, invece, si possono attenuare con sedute di laser per la micro pigmentazione ma anche con creme a base di collagene, acido ialuronico e vitamine, in particolare la vitamina E. Bionike punta tutto sul mix olio di mandorle dolci, vitamina E e Pantenolo (provitamina B5), per la crema Defense Body Smagliature (18,90 €) dalle proprietà nutrienti e riparative. I danni provocati dall’acne causati da stress, inquinamento e sbalzi ormonali, che portano le discromie si trattano con maschere all’acido mandelico o glicolico ma anche con sieri e creme. Caudalie con il suo Vinoperfect Sérum Eclat Anti-Taches (47 €) sfrutta le proprietà dell’uva per correggere e prevenire la comparsa di macchie.

Ma ecco tre prodotti consigliati

CONTRO L'IPERPIGMENTAZIONE

Corregge l'iperpigmentazione cutanea, migliora la luminosità della pelle e riduce la profondità delle rughe il Siero depigmentante AA-PE di Korff (69 €). Formulato con il 2% di Alpha-Arbutin e il 4,9% di Lactobacillus/Pomegranate Extract, riduce efficacemente le macchie, e dà tono e all'incarnato. Perfetto per una routine quotidiana efficace.

OSSIGENO ATTIVO

Combina l'ossigeno attivo con le molecole funzionali transdermiche, migliora la micro-circolazione cutanea e contrasta gli inestetismi della cellulite, Il Trattamento Intensivo Oxy-Treat Cellulite di Labo Suisse (a partire da 183 €), ispirato ai trattamenti di medicina estetica correttiva. Gel e crema veicolano ossigeno in profondità riattivando il metabolismo cellulare del derma.

OLI VEGETALI

Il Golden Radiance Body Oil di Freshly Cosmetica (26,95 €), è un olio corpo 100% naturale che contiene 12 oli vegetali di altissima qualità per raggiungere gli strati più profondi della pelle. Inoltre, contiene l’attivo Plankton Complex che stimola la combustione naturale dell'adipe avendo quindi un’azione anticellulite e aumentando l’elasticità e la tonicità della pelle.