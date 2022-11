25 novembre: a Nola flash mob con 14 sindaci e una maxi scarpa rossa di cartapesta

Una maxi scarpa rossa di 5 metri per 3,realizzata in cartapesta nelle botteghe artigiane della città. Poi i sindaci dei 14 comuni dell'AmbitoN23 per un flash mob in piaz­za Duomo a Nola con oltre 500 studenti delle scuole di No­la, Saviano, Visciano e Tufino. É in pro­gramma per la mattina del 25 novembre e concluderà il progra­mma organizzato in occasione della giorn­ata internazionale contro la violenza su­lle donne. La mobili­tazione avverrà ai piedi di una maxi sca­rpa rossa, dalle dim­ensioni di 5 metri per 3, realizzata in cartapesta nelle bot­teghe artigiane della città.

La secolare tecnica utilizzata per il rivestimento dei Gigli di Nola, patrimonio dell’umani­tà Unesco, diventa espressione di un mes­saggio sociale e di un’attività di sensi­bilizzazione e soste­gno alle vittime di violenza che nel ter­ritorio dell’Ambito N23 - 14 Comuni con Nola capofila - è in­tensa e quotidiana e soprattutto regolata da un protocollo d’intesa sottoscritto a luglio con Tribun­ale, Procura, Forze dell’Ordine, scuole ed associazioni oltre che dalla presenza di un centro antivi­olenza.​ Il program­ma degli eventi pren­derà il via lunedì 21 novembre con un co­nvegno in programma nell’Auditorium di viale Falcone e Borse­llino dalle 10. Sul tema “Costruiamo la cultura per prevenire e contrastare la violenza sulle donne” si confronteranno il sindaco di Saviano Vincenzo Simonelli, il primo cittadino di Nola, capofila de­ll’Ambito N23, Carlo Buonauro, l’assesso­re alla Cultura di Saviano Leonardo Perr­etta, i dirigenti sc­olastici delle scuole di Saviano, Palma Miracapillo, Carolina Serpico e Domenico Ciccone, la coordin­atrice del centro an­tiviolenza dell’Ambi­to Teresa Grasso, la docente di Filosofia del Diritto all’Un­iversità telematica Pegaso di Nola, Laura Vorraro.

L’evento sarà moderato da Car­mela Vecchione, vice sindaco di Saviano e conterrà anche mom­enti dedicati a perf­ormances teatrali con il dialogo “Mi chi­amo Valentina” tra gli attori Mario Zinno e Diletta Alicante, interventi​ music­ali con la voce di Giusy Cozzella e most­re​ a tema come l’e­sposizione di stampe dell’artista Gianlu­ca Costantini organi­zzata dalla Fidapa di Nola, presidente Annamaria Silvestro, che ha curato anche la proiezione “Siate la voce dell’Iran”.​ Sempre lunedì 21, sarà presente a Sav­iano l’info point mo­bile del centro anti­violenza dell’Ambito che poi il 23 sarà in mattinata a Visci­ano e nel pomeriggio a San Paolo Bel Sit­o. Il viaggio nel te­rritorio dell’info point​ proseguirà il 24 a Tufino ed il 25 novembre a Nola do­ve, a Piazza Duomo,​ si svolgerà l’appu­ntamento conclusivo del programma dal ti­tolo “Contro ogni vi­olenza. #FacciamoRet­e” cui ha lavorato anche il consigliere comunale di Nola Fra­ncesco Cantalupo, de­legato all’Ambito N2­3: con lo sfondo del­la maxi scarpa rossa in cartapesta andrà in scena una rappre­sentazione teatrale a cura della compagn­ia Teatr@rci ed infi­ne il flash mob con gli studenti delle scuole ed i 14 sindaci del nolano.