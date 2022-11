A 17 anni guida corriere della droga: fermato a Castello di Cisterna, altrri arresti a Ischia

Un 17enne di Ponticelll è stato fermato alla guida di un'auto poi sequestrata sulla “219”, all'altezza di Castello di Cisterna: aveva in auto150 dosi di crack, 36 di cocaina e 50 euro in banconote di piccolo taglio. Droga anche a Ischia. Due giovani di 36 anni sono stati arrestati perché trovati in possesso di 80 grammi di hashish, un grammo di cocaina, quattro bustine di marijuana e 150 grammi di mannite, sostanza utilizzata per il taglio della droga.

E ancora: avevano con loro un coltello sporco di stupefacente, un bilancino di precisione e alcuni appunti sulla contabilità dello spaccio.