A Caivano salta il consiglio comunale, clima politico infuocato: il centrodestra chiede le dimissioni irrevocabili del sindaco Falco

A Caivano clima politico arroventato. Salta il consiglio comunale e l’opposizione di centrodestra sferra un duro attacco al sindaco Enzo Falco, chiedendone le dimissioni irrevocabili.

“Anche il consiglio comunale di questa sera è andato deserto - si legge nel comunicato siglato dai partiti della minoranza di centrodestra - un’altra dimostrazione del fatto che l’amministrazione di centrosinistra, guidata da Falco, non ha più la maggioranza tale da poter deliberare le scelte strategiche per il futuro della città. Infatti, tra i punti all’ordine del giorno erano inseriti anche quelli relativi alle approvazioni di due variazioni di bilancio significative, a valere sulle risorse del Pnrr, per un importo pari a ben 5 milioni di euro, risorse e opere di cui la città necessita e che a causa dell’immobilismo e dell’incapacità mostrata dall’esecutivo locale non sono state votate”.

Poi la pubblica nota prosegue. “Dinanzi al reiterarsi dell’ennesimo fallimento, che dimostra la totale incapacità del sindaco a tenere insieme la sua stessa maggioranza, portando sempre più nel baratro la nostra città, sollecitiamo il primo cittadino a prende atto della deriva politico-amministrativa che stiamo vivendo, invitandolo ancora una volta a rassegnare le proprie irrevocabili dimissioni”.