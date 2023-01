A fuoco palazzo nel centro di Portici per fuga di gas: residenti intrappolati nelle case

A fuoco tre appartamenti nel centro di Portici: evacuato il palazzo, intossicati alcuni residenti. Pochi minuti dopo le 21 due appartamenti in parco Schiano, quarta traversa via Libertà, sono andati a fuoco per motivi ancora da accertare.

Violente fiamme si sono innalzate dalla palazzina intrappolando in casa i residenti e creando panico e caos in zona. Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti della polizia Municipale, i vigili del Fuoco, la polizia di Stato, i carabinieri, la protezione civile e il capostaff del sindaco Vincenzo Cuomo, Maurizio Capozzo.

I soccorsi sono ancora in atto e i pompieri stanno ancora cercando di domare le fiamme, mentre sono state già tratti in salvo quasi tutti gli abitanti del palazzo che erano rimasti intrappolati nelle case e chiedevano aiuto urlando dai balconi. Ora si sta cercando di liberare una donna non deambulante all’ultimo piano, rimasta intrappolata in casa.

Almeno 5 persone intossicate dal fumo sono state portate in ospedale dalle ambulanze giunte sul posto.

Le operazioni di soccorso proseguono e solo alla fine si potranno stabilire le cause del rogo e i danni. Secondo parenti di alcuni residenti del palazzo ci sarebbe stata una fuga di gas nel primo appartamento andato a fuoco.