Marigliano, nel giardino della scuola Manlio Rossi Doria crescerà l'albero di Falcone

Nel giardino dell’Istituto superiore statale Manlio Rossi Doria una talea dell’albero di Giovanni Falcone: il maestoso Ficus che cresce accanto alla casa del giudice che fu ammazzato dalla mafia nel 1992 avrà una pianta gemella anche a Marigliano dove gli alunni della scuola che sorge nel popoloso quartiere di Pontecitra se ne prenderanno cura facendolo crescere sano e rigoglioso.

La pianta di Falcone è arrivata oggi ed a consegnarla sono stati i carabinieri per la biodiversità nel cui centro nazionale, struttura all’avanguardia in Europa nello studio e conservazione di specie forestali autoctone, dopo aver prelevato alcune gemme dall’arbusto originario sono state riprodotti i piccoli esemplari di Ficus macrophilla columnaris magnoleides che poi vengono donati alle scuole che ne fanno richiesta.

Oltre alla talea che simboleggia la cultura della lotta contro le mafie, la scuola diretta da Angela Buglione ha aderito al progetto “Un albero per il futuro” grazie al quale sono state messe a dimora altre piante autoctone che coloreranno di verde il contesto scolastico e contribuiranno alla crescita del “Grande bosco diffuso” visibile su una speciale mappa attraverso la quale sarà possiible monitorarne la crescita e l’assorbimento di anidride carbonica. Alla manifestazione è intervenuto anche il sindaco di Marigliano Peppe Jossa che ha sottolineato il valore di un’iniziativa che grazie alla sensibilità delle istituzioni scolastiche “contribuisce a far attecchire il seme della legalità, della tutela ambientale e soprattutto della cura dei luoghi in cui si vive”