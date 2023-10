«A piedi per i Monti Sireniani», due appuntamenti naturalistici tra Sorrento e Massa Lubrense

Due giorni per percorrere i meravigliosi scenari di Sorrento e Massa Lubrense. L'occasione è offerta dall'iniziativa "A piedi per i Monti Sireniani", in programma sabato 14 e domenica 15 ottobre, organizzato da Camminate, la community del cartografo Giovanni Visetti e da Sorrento Walks, il progetto promosso dal Comune di Sorrento e realizzato da Penisolaverde, dedicato al turismo escursionistico.

Il primo appuntamento, sabato 14, prevede la partenza alle ore 10 da piazza Veniero, a Sorrento, con un circuito di 21 chilometri, che lambisce il centro di Massa Lubrense e si spinge fino a Termini da dove prosegue con il noto e apprezzatissimo Giro di Santa Croce (oltre 4 km di sentieri sterrati nella natura) lungo il quale è prevista la sosta per consumare una merenda con vista su Capri.

Il ritorno si sviluppa quasi parallelamente all’andata, ma a quote maggiori, toccando i borghi di Monticchio, Acquara e Priora. Gli ultimi chilometri includono il passaggio nella poco nota "Selva di Lamia" e le innumerevoli rampe dell’antica mulattiera di Monte S. Antonio, godendo continuamente della vista dall’alto del centro storico di Sorrento.

Il raduno del secondo, domenica 15, è in piazza Tasso alle ore 9.30, per affrontare una camminata di 18,5 chilometri, oltre ad un itinerario facoltativo di 2,8 chilometri. L'itinerario valica il crinale per portarsi sul versante salernitano e percorrere 5 km dell’Alta Via dei Monti Lattari, rientrando poi a Sorrento dopo aver toccato le alture delle colline. Inizia con lo storico percorso del Circumpiso per poi raggiungere Sant’Agata lungo i sentieri sterrati dei boschi misti di Acquacarbone e Olivella. Con la prima parte del Giro dell’Isca (Cafariello) si scende fino all’Alta Via e la si segue verso est passando per Torca. Da Torca si risale a Pontone e scende a Casarlano lungo Via Zatri, per rientrare a Sorrento per la via delle Sciuscelle.

I circuiti attraversano una gran varietà di ambienti, rurali, storici e naturalistici fra boschi misti, gariga e macchia mediterranea, limitando allo stretto indispensabile i tratti su rotabili e aree urbane. Comprendono tanti chilometri di sterrato estremamente panoramici (Alta Via, Giro di Santa Croce con Monte San Costanzo, Giro dell’Isca e Sentiero delle Sirenuse), ma anche dalle sezioni campestri si potrà godere di splendide viste su Capri, Ischia e Procida, la costa napoletana e il Vesuvio, Li Galli e la costiera amalfitana.

Gli itinerari sono disponibili inquadrando il QR code pubblicato sulla locandina.

La partecipazione è gratuita e non è necessaria la prenotazione.