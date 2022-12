A Portici pugno duro contro brunch e brindisi della vigilia di Natale

Stretta sugli aperitivi e i brunch della vigilia di Natale: ordinanza del Comune contro il caos del 24 e del 31 dicembre. L’amministrazione comunale di Portici, alla guida del sindaco Enzo Cuomo, usa il pugno duro contro i tradizionali scambi di auguri per strada delle vigilie al fine di garantire l’ordine pubblico e impedire caos in strada, uso indiscriminato di alcolici, fuochi d’artificio e rifiuti lasciati per le vie. Con un’ordinanza delle ultime ore, a firma del sindaco Cuomo e del comandante della polizia Municipale Francesco Zenti, infatti si mette un freno alle abitudini dei giorni festivi.

L’ordinanza vieta, nei giorni del 24 e 31 dicembre: la vendita e l’asporto di bevande in bicchieri e bottiglie di vetro; il consumo su suolo pubblico di alcolici in bottiglia e bicchieri di vetro, nonché l’abbandono indiscriminato e fuori dagli appositi contenitori di bottiglie e bicchieri di vetro; ai distributori pubblici di somministrare bevande; ai locali e ai bar di diffondere musica su strada pubblica. In ogni caso i festeggiamenti, con la diffusione di musica, dovranno cessare alle 18 per consentire alla ditta della Nu di pulire il territorio dai rifiuti. Inoltre, dal 19 dicembre all’8 gennaio, vige il divieto di vendita in forma itinerante di fuochi e giochi pirotecnici su tutto il territorio e di concessione di ulteriori e nuove occupazioni temporanee di suolo pubblico.

I trasgressori saranno puniti con multe dai 50 ai 500 euro, mentre se i locali non cesseranno le attività per le 18 le multe elevate andranno dai 500 ai 3mila euro. Inoltre, i locali trasgressori rimarranno chiusi nei giorni delle altre festività. La stretta, spiegano dal Comune, è necessaria per garantire il buon funzionamento della viabilità pubblica, impedire pericoli ed uso indiscriminato di alcolici tra i giovani e contribuire a tenere pulite le strade per i cittadini nei giorni di festa.